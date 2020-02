Es ist ein Statement von Wirecard-Chef Markus Braun, dass eigentlich gar nicht überraschen kann und dennoch am Montag das Geschehen in der Wirecard Aktie starke bewegen könnte. „Ich persönlich bin zuversichtlich, dass die Vorwürfe entkräftet werden. Aus der Tatsache, dass es bislang zu keiner Ad-hoc-Meldung kam, können Sie Ihre Schlüsse ziehen”, sagt Braun in der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung” (Bericht hinter ...