Floor & Decor (FND): jetzt Gap-Trade nach den Quartalszahlen mit CRV 3.4?

Die Kombination der positiven Geschäftszahlen mit der dynamischen Chartformation sind gute Voraussetzungen für einen Swingtrade. Der hohe Short Float-Anteil von über 7 Prozent könnte die Aufwärtsbewegung zusätzlich beflügeln.

Floor & Decor überrascht bei Earnings. Hoher Short Float-Anteil könnte den Kurs weiter nach oben schießen lassen. Jetzt Long Setup nutzen!

Symbol: FND ISIN: US3397501012

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate Rückblick: Die Aktie war lange in einer Seitwärtsbewegung, entwickelte sich aber im Verlauf des Februars deutlich dynamischer nach oben und lieferte am Freitag ein Gap-Up nachdem zuvor positive Umsatz– und Gewinnzahlen gemeldet wurden. Die aktuelle Konsolidierung der letzten Tageskerze lässt auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung hoffen, sofern die Kurslücke nicht geschlossen wird. Unterm Strich bleibt im Halbjahresverlauf ein Plus von knapp 22 Prozent.