Dem Cannabis-Sektor ist noch nicht die Wende zum Besseren gelungen. Vielmehr ergeht sich ein Großteil der Werte unverändert in einer langwierigen Bodenbildungsphase. Die Aktie von OrganiGram Holdings stellt diesbezüglich keine Ausnahme dar.

Bereits unsere letzte Kommentierung vom 28.01. überschrieben wir „OrganiGram Holdings - Da muss mehr kommen!“. Damals hieß es unter anderem „[…] In der Folgezeit stellte sich nicht das erhoffte Aufwärtsmomentum ein. Der Vorstoß endete schließlich, noch ehe er die wichtige 5,0 CAD erreichen geschweige denn ins Wanken bringen konnte. Unterm Strich fiel der Erholung rasch in sich zusammen. Mit dem Unterschreiten der 4,1 CAD verzeichnete die Aktie bereits einen Rückschlag. Immerhin gelang es dem Wert, die Rückzugsbewegung im Bereich der 38-Tage-Linie knapp unterhalb der relevanten Marke von 3,5 CAD einzudämmen. Die 3,5 CAD wurden mittlerweile zurückerobert und müssen nun verteidigt werden, anderenfalls droht die Fortsetzung der Bewegung bis in den Bereich 2,6 / 2,5 CAD. Eine rasche Rückeroberung der 4,1 CAD wäre daher eminent wichtig. […]“.

Die Aktie ging am Freitag (21.02.) mit 3,5 CAD aus dem Handel. Zuletzt zeigte sie kaum mehr Ausschläge in die eine oder andere Richtung. Immerhin notiert der Wert damit komfortabel oberhalb der „heißen“ Zone bei 2,5 CAD, allerdings auch komfortabel unterhalb der wichtigen Widerstände bei 4,1 CAD und 5,0 CAD, deren Rückeroberung das Chartbild deutlich aufhellen würden.

Aus charttechnischer Sicht befindet sich die Aktie noch immer inmitten einer potentiellen Bodenbildung. Um diese entscheidend voranzubringen, muss sie die 5,0 CAD signifikant überwinden, gleichzeitig gilt es jedoch, die Ausbildung neuer Bewegungstiefs unterhalb von 2,5 CAD zu vermeiden. Kurzum: Erst ein Ausbruch aus der breit angelegten Schiebezone (2,5 CAD bis 5,0 CAD) dürfte eine Weichenstellung darstellen und für signifikante Impulse sorgen.