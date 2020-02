Kaum ein anderes Metall kann derzeit einen Aufwärtstrend verzeichnen wie Palladium. Kostete das Edelmetall vor sechs Monaten noch 1.500 USD pro Unze, wurden am Spotmarkt zuletzt 2.715 USD gezahlt, was einen Anstieg von 81% allein im letzten halben Jahr bedeutet! Das zeigt sich mittlerweile auch in den Bewertungen der wenigen Explorer, die sich des Themas angenommen haben.

So schoss z.B. Palladium One vom letzten Tief bei 0,055 CAD Anfang Oktober 2019 auf zuletzt 0,18 CAD nach oben und verbuchte damit einen Kurszuwachs von rund 227%, während Group Ten Metals (einer der Favoriten der Redaktion von GOLDINVEST.de) im gleichen Zeitraum von 0,14 auf 0,26 CAD stieg und damit ein Kursplus von rund 86% verzeichnete! Es lohnt sich also auch für die kleinen Unternehmen der Branche, bei diesem Trend dabei zu sein.