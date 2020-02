DAX - Coronavirus besorgt Investoren

In DAX mit Hebel investieren

Am heutigen Montag stehen zunächst die Ereignisse rund um das Coronavirus im Fokus der Investoren. Am Wochenende hat sich die Lage deutlich zugespitzt. Dabei steht nun vor allem Italien im Fokus, wo am Sonntag bereits über 150 Personen positiv auf das Virus getestet wurden.

Die Regierung hat bereits einige kleinere Städte in Norditalien abgeriegelt. Der Zugverkehr zwischen Italien und Österreich wurde unterbrochen. Dies dürfte den DAX noch weiter unter Druck bringen, die Auswirkungen auf die Wirtschaft durch das Virus sind noch kaum abzuschätzen.