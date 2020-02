Aluminium weiter auf Gradwanderung

Fazit

Sollte das in dieser Besprechung erläuterte Short-Szenario mit einem Bruch von 1.675 US-Dollar bei Aluminium demnächst einsetzen, können Investoren über erste Short-Positionen auf einen weiteren Kursrückgang des Industriemetalls in den Bereich von zunächst 1.526 US-Dollar setzen, darunter sogar an die Tiefs aus Ende 2015 bei 1.428 US-Dollar. Über das mit einem Hebel von 19,12 ausgestattete Open End Turbo Short Zertifikat WKN DF0G6H kann dann insgesamt eine Rendite von 260 Prozent erzielt werden. Voraussetzung ist jedoch ein nachhaltiger Schlusskurs unter den aktuellen Jahrestiefs. Eine Verlustbegrenzung sollte in diesem Fall das Niveau von 1.739 US-Dollar zunächst allerdings noch nicht unterschreiten. Es ist an aktueller Stelle mit Fehlsignalen auf der Ober- bzw. Unterseite zu rechnen. Orientierungshalber dürfte der vorgestellte Schein bei vollständiger Strategieumsetzung bei 3,03 Euro notieren. Der Ausstiegskurs kann hingegen bei 0,15 Euro angesetzt werden.