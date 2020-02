Kanada und die USA einigen sich auf eine Strategie zur Reduzierung der von China abgebauten Seltenerdmetalle: Einmalige Chance für diese aufstrebende Firma

Defense Metals Corp. (TSXV: DEFN ) ( OTCQB: DFMTF ) ( FRA: 35D ) hat das Potenzial, ein „bevorzugter Anbieter“ für das US-Militär zu werden, und verfolgt die Entwicklung seines hochwertigen Konzentrats aus Seltenerdelementen (REEs).

Im vergangenen Jahr gaben die USA 649 Milliarden US-Dollar für Verteidigung aus [1] . Das ist mehr als China, Saudi-Arabien, Indien, Frankreich, Russland, das Vereinigte Königreich und Deutschland - zusammen.

Es ist kein Wunder, dass in den USA fünf der zehn größten Verteidigungsunternehmen der Welt ansässig sind. Der größte, Lockheed Martin, generiert mehr Einnahmen [2] von der US-Regierung als die kombinierten Jahresbudgets mehrerer Regierungsbehörden - wie der IRS und der Environmental Protection Agency. Das bedeutende Investitionspotential amerikanischer Verteidigungsaktien ist damit klar.

Diese noch wenig bekannte Aktie ist bereit, vom 20-Milliarden-Dollar-Markt für Seltenerdmetalle zu profitieren.

Aber was wäre, wenn jeder Verteidigungsbestand auf eine Klasse von Ressourcen angewiesen wäre? Und was wäre, wenn eine eingeschränkte Versorgung eine Katastrophe für das US-Militär und die amerikanische Außenpolitik bedeuten würde?

Schlimmer noch, was wäre, wenn diese Ressource fast vollständig von einer „feindlichen“ ausländischen Regierung kontrolliert würde?

Es besteht kein Grund sich zu wundern. Das ist die Realität der Seltenerdelemente (REEs) heute.

Der weltweite Markt für Seltenerdelemente belief sich 2018 auf USD 2,80 Mrd. [3] .

Jede fortschrittliche Waffe im US-Arsenal - von Tomahawk-Raketen über den F-35-Kampfflugzeug bis hin zu mit Aegis ausgerüsteten Zerstörern und Kreuzern und allem dazwischen hängt auch von Komponenten ab, die aus Seltenerdelementen hergestellt wurden.

Sogar die Satelliten, auf die wir uns in vielen Bereichen so stark verlassen [4] - für die Kommunikation mit Frühverteidigungswarnsystemen - benötigen REE- Elemente, um zu funktionieren.

Wichtig genug, dass Präsident Trump auch offiziell feststellte, dass die inländische Produktion, Trennung und Herstellung von Seltenerdmetallen "für die Landesverteidigung" [5] der USA von wesentlicher Bedeutung sind.

Verschiedene Pressemeldungen zum Thema:

Die Kanadische Regierung Lädt Defense Metals Corp. Zum Tag Der Kritischen Mineralienindustrie Nach Toronto Ein

Defence Metals Bietet 2019 Einen Explorationsbericht Für Das Wicheeda-Seltenerdelementprojekt Und Skizziert Strategie Und Ziele Für 2020

Und doch hat China in den letzten Jahrzehnten schockierend den REE-Markt dominiert [6]. Tatsächlich machte China zwischen 2004 und 2017 etwa 80% der US-amerikanischen Seltenerdimporte aus. Um einen Satz auszuleihen: China hat im REE-Sektor die USA an der kurzen Leine! So äußerte sich der ehemalige chinesische Führer Deng Xiaoping in einer Rede von 1992 [7] wie folgt:

"Der Nahe Osten hat sein Öl und China hat Seltene Erden."

Da die Spannungen mit China [8] jedoch immer weiter zunehmen, bestand Handlungsbedarf und es gab großen Druck, Seltenerdmetalle aus Nordamerika und insbesondere aus Kanada [9] zu beziehen.

Am 19. Dezember 2019 unterzeichneten Kanada und die USA eine Absichtserklärung, um ihre Abhängigkeit von China für Seltenerdmetalle zu verringern.

Hier kommt die die noch wenig bekannte kanadische Firma Defense Metals Corp. ( TSXV: DEFN ) ( OTCQB: DFMTF ) ( FRA: 35D ) ins Spiel: Das Unternehmen entwickelt eine Lagerstätte für Seltenerdelemente und ist damit ein Hauptkandidat für die Versorgung des amerikanischen Militärs.

Defense Metals ( TSXV: DEFN ) ( OTCQB: DFMTF ) ist in der Tat so vielversprechend, dass das US-Verteidigungsministerium das Unternehmen bereits überprüft, um ein bevorzugter Anbieter und Zulieferer zu werden.

Noch ist Defense Metals ( TSX - V: DEFN ) ( OTCQB: DFMTF ) ( FRA: 35D ) nicht auf jedermanns Radar! Aber es könnte bald sein, dass die Firma auf dem schnellsten Weg ist, ein integraler Bestandteil einer freundlichen, zuverlässigen Versorgung der USA mit REEs zu werden.

Das Rennen der USA um eine sichere und lokale Versorgung mit REEs ist eröffnet

Das US Air Force Research Laboratory kündigte zuletzt Pläne an, Unternehmen, die jährlich eine bestimmte Menge an Seltenerdelementen produzieren können, geschätzte 40 Millionen US-Dollar [10] zuzuweisen.

"Das übergeordnete Ziel ist es, einen lebensfähigen, inländischen Lieferanten (von Seltenen Erden) langfristig zu sichern." (Zitat: Pentagon [11])

Die Abhängigkeit von Importen aus China war nicht immer so stark, denn von den 60er bis in die 80er Jahren hinein dominierten die USA den Abbau und die Verarbeitung von Seltenen Erden. Aber sie verloren diese Dominanz, als sich die Wirtschaft veränderte und Chinas lockere Umweltstandards ihnen einen Vorteil verschafften.

Heute haben die USA nur eine einzige Mine, die REEs produziert: die Mountain Pass-Mine in Kalifornien. Schlimmer noch, das Unternehmen, das diese Mine betreibt, schickt seine REEs zur Weiterverarbeitung und Veredelung nach China!

Aus diesem Grund befinden sich die USA jetzt auf einem „beschleunigten Weg zum Aufbau zuverlässigerer und nachhaltigerer Lieferketten“ und bilden laut Financial Post Allianzen mit „freundlichen“ Lieferanten [12]. Und Sie können es sich schon denken: Ganz oben auf der Liste der freundlichen Lieferanten ist das Bergbauland Kanada.

Sowohl Kanada als auch Defense Metals ( TSXV: DEFN ) ( OTCQB: DFMTF ) ( FRA: 35D ) sind so positioniert, dass sie REEs für die USA liefern wollen.

Kanada passt gut zu den REE-Anforderungen Amerikas: Im zweiten Quartal 2019 verpflichteten sich Premierminister Trudeau und Präsident Trump, angesichts der marktbeherrschenden Stellung Chinas eine stetige und sichere Versorgung mit „kritischen Mineralien“ zu entwickeln [13]

Kanada repräsentiert 16 fortgeschrittene Seltenerdprojekte [14]

Insbesondere Defense Metals ( TSXV: DEFN ) ( OTCQB: DFMTF ) ( FRA: 35D ) ist so positioniert , dass sie einen Teil der zukünftigen US-Nachfrage an Seltenerdelementen decken könnten. Wir werden gleich auf die Details ihrer bisherigen Fortschritte bei ihrem in British Columbia ansässigen Wicheeda REE-Projekt eingehen …

… Aber im Moment reicht es zu wissen, dass das Management und die Geologen von Defense Metals ( TSXV: DEFN ) ( OTCQB: DFMTF ) ( FRA: 35D ) auf der Grundlage der gesammelten Daten glauben, dass ihr REE-Projekt „heute eines der qualitativ hochwertigsten Nordgebiete Amerikanischen REE Assets ist“ [15].

DEFN Fact Sheet - Referenz [16]

Die endgültigen metallurgischen Testergebnisse von insgesamt 40 Chargenflotationstests zur Erstellung eines optimierten Wicheeda-Prozessflussdiagramms durch iterative Testverfahren mit unterschiedlichen Prozessbedingungen unterstützten den endgültigen Locked-Cycle-Test („ LCT “), der folgendes ergab:

7% leichtes Seltenerdoxid (LREO) hochgradiges Konzentrat aus Cer-, Lanthan-, Neodym- und Praseodymoxiden (Ce2O3 + La2O3 + Nd2O3 + Pr2O3)

7% LREO metallurgische Rückgewinnung

1-fache Aufwertungsrate von 4,81% LREO

2% Konzentratmassenausbeute

Das weltweit führende Unternehmen für Inspektion, Verifizierung, Prüfung und Zertifizierung [17] - SGS Labs - konnte auf der Grundlage der Daten Folgendes sagen:

"Durch den Flotationsprozess, einschließlich eines hohen Scale-up-Verhältnisses, zu einem hochwertigen Konzentrat bei hohen Wiederfindungsraten wurden hervorragende Ergebnisse erzielt." (Zusammenfassung von SGS Labs [18])

Sie begeistert sein zu hören, dass die Firma gemäß ihrer letzten NI 43-101 konformen Ressourcenberichts eine geschlussfolgerte Mineralressource von 11.370.000 Tonnen mit durchschnittlich 1,96% LREE (Ce + La + Nd + Sm + Nb) im Boden hat. [19]

Hohes Potenzial im Jahr 2020 im Rahmen des Wicheeda REE-Projekts

Wenn der bisherige Erfolg von Defense Metals ( TSXV: DEFN ) ( OTCQB: DMFTF ) ( FRA: 35D ) ein Hinweis darauf ist, was kommen wird, dann machen Sie sich bereit, denn der Markt wird dieser aufstrebenden Aktie im Jahr 2020 ernsthafte Aufmerksamkeit schenkt. Eine Kursexplosion ist nur noch eine Frage der Zeit Die Firma hat bereits eine erfolgreiche Diamantbohrkampagne für ihr Wicheeda REE-Projekt abgeschlossen, die 13 Kernlöcher umfasste. Wir warten gespannt auf die neusten Ergebnisse!

Warum kommen Defense Metals als potenzieller „bevorzugter Anbieter“ für die USA in Frage?

Abgesehen davon, dass man in Nordamerika sitzt und damit als „inländisch und freundlich“ eingestuft wird, gibt es 4 starke Gründe, warum Defense Metals ( TSXV: DEFN ) ( OTCQB: DFMTF ) ( FRA: 35D ) vom US-Verteidigungsministerium den Status eines „bevorzugten Anbieters“ erhalten könnten:

Cer

Lanthan

Neodym

Praseodym

Von den 6 am häufigsten verwendeten Seltenerdelementen stehen diese 4 REEs oben ganz oben auf der Liste [20].

Warum? Weil sie in all den Dingen eingesetzt werden, die die USA in der dominierenden militärischen Position auf der ganzen Welt halten: Hochleistungs-Leitsysteme wie auch Steuerungssysteme, elektronische Störgeräte, Elektromotoren der nächsten Generation, leistungsstarkes Laser-Targeting und Laserkommunikation mit Sichtverbindung und hochmoderne Herstellung von Kampfflugzeugen.

Dies sind auch die 4 REEs, für die das Projekt von Defense Metals ( TSXV: DEFN ) ( OTCQB: DFMTF ) ( FRA: 35D ) ein hochgradiges Konzentrat von 48,7% LREO [21] (leichtes Seltenerdoxid) aufweist.

Kein Wunder, dass Defense Metals ( TSXV: DEFN ) ( OTCQB: DFMTF ) auf den Status eines „bevorzugten Anbieter“ hin überprüft wird.

Unterbewertet im Hinblick auf Standort und Geschwindigkeit des Fortschritts

Natürlich ist Defense Metals ( TSXV: DEFN ) ( OTCQB: DFMTF ) nicht das einzige Bergbauunternehmen, das auf den Milliarden-Dollar-Markt für Seltenerdmineralien abzielt .

Hier einige vergleichbare Unternehmen:

Alle Zahlen vom 09.01.2020 in CAD

Im Vergleich zu diesen anderen Unternehmen bietet Defense Metals jedoch massive Vorteile.

Vorteil Nr. 1: Lage

Eines der Projekte von Commerce Resource befindet sich in Nunavut. Das Hauptaugenmerk von Ucore liegt auf einer Liegenschaft in Alaska. Auf der Website von Search Minerals heißt es über das Red Wine Projekt: „Die weitere Exploration in der Region wurde eingeschränkt, um sich auf potenzielle Kunden in besser zugänglichen Regionen zu konzentrieren.“

Im Gegensatz dazu bietet das Wicheeda REE-Projekt von Defense Metals alles, was ein Bergbauunternehmen an einem Standort sucht: Über eine große Forststraße, die mit einer Autobahn verbunden ist (Highway 97); Hauptwasserkraftleitung; Hauptgasleitung; Kanadische nationale Eisenbahnlinie im nahe gelegenen Dorf. Ganz zu schweigen von ausgebildeten Arbeitskräften im nahe gelegenen Prince George, einem strategischen Bergbauzentrum.

Vorteil Nr. 2: Geschwindigkeit des Fortschritts

Ein weiterer großer Vorteil von Defense Metals ( TSXV: DEFN ) ( OTCQB: DFMTF ) ( FRA: 35D ) , den der Markt liebt, ist die Geschwindigkeit des Fortschritts .

Appia Energy hat vor 16 Jahren erstmals Ansprüche auf sein Grundstück in Elliot Lake erhoben. Das letzte Mal, dass dort gebohrt wurde, war vor 8 Jahren. Commerce Resources hat seine ersten Ansprüche an sein Blue River-Projekt vor 20 Jahren geltend gemacht… das letzte Mal, dass sie dort bohrten, war vor 9 Jahren.

Das heißt nicht, dass diese Unternehmen in den letzten Jahren keine weiteren Maßnahmen ergriffen haben, aber es bereitet Anlegern sicherlich keine Freude, wenn sie diese Art von Zahlen sehen.

Im Gegensatz dazu haben Defense ihre Explorationsausgaben für Jahr 1 und Jahr 2 innerhalb von 12 Monaten nach dem Erhalt der Option auf das Wicheeda REE-Projekts überschritten. [22]

Das ist die Art von Engagement und schnellem Fortschritt, die Investoren - und den Markt - dazu bringt, aufmerksam zu sein und die Aktie zu kaufen!

Vorteil Nr. 3: Finanzierung

Darüber hinaus verfügt die Firma über die Mittel, um dank des Abschlusses einer Privatplatzierung Ende 2019 für einen Bruttoerlös von 1.003.645 USD Schritt zu halten [23] .

Die Nachfrage nach REEs kommt aber nicht nur

von militärischen Anwendungen

REEs gibt es überall in fortschrittlichen Konsumgütern - elektrische und nicht elektrische Fahrzeuge, Mobiltelefone, Geräte für erneuerbare Energien - und in der Entwicklung von Technologien in den Bereichen Kommunikation, Elektronik, Permanentmagnete für Seltene Erden, Wasserstoffspeicher und mehr. [24]

Aus diesem Grund wird erwartet, dass der globale REE-Markt von 2019 bis 2025 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 10,4% wächst, wobei das Wachstum in Nordamerika einen wesentlichen Beitrag leistet. [25]

Nur ein Beispiel ist Teslas Ankündigung, Neodym in seinen Elektroautos Modell 3 zu verwenden, was die Nachfrage nach Neodym [26] in den kommenden Jahren voraussichtlich ankurbeln wird.

Adamas Intelligence geht noch einen Schritt weiter und prognostiziert, dass die weltweite Nachfrage nach Neodym bis 2030 die Produktion bei weitem übersteigen wird, was zu Engpässen führt, wenn bis dahin keine neuen Quellen erschlossen werden.

Die Gefahr von REE-Engpässen ist nichts Neues.

Sogar die bekannte Nachrichtensendung „60 Minutes“ haben vor ungefähr 5 Jahren eine Geschichte über „Rare Earth Metal Shortage“ veröffentlicht.

Ein knappes Angebot ist jedoch eine gute Nachricht für Defense Metals, da es des den Preisdruck für diese Metalle hoch hält – ähnliches sehen wir gerade im Palladium-Markt!

Wie die Analysten von Grandview Research betonen führt ein knappes Angebot im wettbewerbsintensiven REE-Markt üblicherweise auf Fusionen und Übernahmen! Denn die Hauptakteure sind darauf angewiesen [27] , um zu expandieren.

Jeder Schritt, den Defense Metals (TSXV: DEFN) (OTCQB: DFMTF) (FRA: 35D) zur Förderung von REEs unternimmt, macht sie daher umso attraktiver und das Unternehmen zum potenziellen Übernahmeziel.

Management, das weiß, wie man Unternehmen aufbaut und natürliche Ressourcen entwickelt

Erfolgreiche Bergbauunternehmen werden durch Fachwissen im Management UND auf den Liegenschaften geführt.Defense Metals ( TSXV: DEFN ) ( OTCQB: DFMTF ) ( FRA: 35D ) hat das Glück, beides in seinem Kernteam zu haben:

CRAIG TAYLOR, CEO & PRÄSIDENT: Seine Führungserfahrung hilft ihm, Defense Metals zur Produktion zu führen. Er war Präsident und CEO eines privaten Unternehmens (Vanville Projects Ltd.). Weiterhin war er als CEO, CFO, President und Director eines ehemaligen Kapitalpoolunternehmens, das an der TSX-V (Angus Resources Inc.) notiert ist tätig sowie als Direktor bei mehreren TSX-V-Explorationsunternehmen; und als Direktor und leitender Angestellter mehrerer anderer öffentlicher Mineralexplorationsfirmen und Entwicklungsunternehmen.

KRISTOPHER J RAFFLE, B.SC., P.GEO & DIRECTOR: Kristopher deckt die Ressourcenentwicklung ab. Neben seinem Job bei Defense Metals ( TSX - V: DEFN ) (OTCQB: DFMTF) (FRA: 35D) als qualifizierte Person, ist er auch Partner und Chefgeologe der Edmonton-basierte geologische Beratungsfirma APEX Geoscience Ltd. Kristopher verfügt über mehr als 18 Jahre Erfahrung in der Exploration von Basis- und Edelmetallen in Nordamerika, einschließlich der Exploration in der Nähe von Minen, der Berichterstattung nach NI 43-101 Standards, der geologischen Modellierung und der Schätzung von Mineralressourcen.

ANDREW BURGESS, CA, CPA, DIREKTOR: Andrew deckt die Finanzseite ab. Er ist Wirtschaftsprüfer mit mehr als 35 Jahren Erfahrung bei börsennotierten Unternehmen. Er weiß auch, was es braucht, um Bergbauunternehmen auf der Kapitalseite erfolgreich zu führen! Dies deckt alle Bereiche von Akquisitionen über Budgetierung bis hin zu Investor Relations ab.

Zu all dieser Erfahrungstiefe trägt zudem noch eine beeindruckende Gruppe von Beratern bei - darunter Alex Knox, M.Sc, P. Geo.; Dale Wallster, Geologe und Goldsucher; und Chris Graf, P. Eng.

Aus diesen Gründe sollten Sie die Aktie

unbedingt in Ihr Depot legen

VERTEIDIGUNGSMINISTERIUM ÜBERPRÜFT DAS UNTERNEHMEN, UM EIN BEVORZUGTER ANBIETER ZU WERDEN:

Das Verteidigungsministerium prüft derzeit Defense Metals (TSXV: DEFN) (OTCQB: DFMTF) (FRA: 35D) als integralen Bestandteil der Versorgung mit REEs, für deren Förderung das amerikanische Militär sehr interessiert ist. Wenn dies genehmigt wird, ist dies die Art von Nachrichten, die Schlagzeilen machen werden und so die Aktie auf ein neues Niveau heben dürften.

"EINES DER QUALITATIV HOCHWERTIGSTEN NORDAMERIKANISCHEN REE-ASSETS"

Die Firma hat in ihrem technischen Bericht NI 43-101 eine herausragende abgeleitete Mineralressource von 11.370.000 Tonnen mit einem Durchschnittswert von 1,96% LREE (Ce + La + Nd + Sm + Nb) angegeben.

NOCH DEUTLICH UNTERBEWERTET IN BEZUG AUF STANDORT, GESCHWINDIGKEIT DES FORTSCHRITTS UND FINANZIERUNG:

Zwischen einem idealen Projektstandort, der raschen Entwicklung dieses Projekts und den Mitteln, um das Tempo aufrechtzuerhalten, hat das Unternehmen viel Raum für kurzfristiges Wachstum der Marktkapitalisierung.

WACHSENDE NACHFRAGE NACH REES UND POTENZIELLE ENGPÄSSE:

Eine enge Versorgungslage ist eine gute Nachricht. Es unterstützt das Preiswachstum und könnte die Aufmerksamkeit des Marktes auf den Sektor lenken. Damit wird das Unternehmen als Buyout-Ziel attraktiver.

HOHES POTENZIAL FÜR KURZFRISTIGE KATALYSATOREN IM JAHR 2020 FÜR DAS WICHEEDA REE-PROJEKT:

Durch weitere starke Explorations-Ergebnisse sowie durch Vereinbarungen mit potenziellen zukünftigen Käufern, wird erwartet, dass positive Nachrichten aus diesen Aktivitäten nicht nur für mehr Aufmerksamkeit sorgen, sondern sich auch positiv auf den Aktienkurs auswirken.

FÜHRUNG, DIE WEISS, WIE MAN UNTERNEHMEN AUFBAUT UND NATÜRLICHE RESSOURCEN ENTWICKELT

Defense Metals verfügt nicht nur über ein hervorragendes und erfahrenes Management, sondern hat auch hochkarätige Berater im Umfeld. Damit ist die Firma für die weitere Exploration, die Entwicklung hin zur Produktion sowie für mögliche Übernahmen bestens aufgestellt!

Alles spricht für einen neuen Kurssprung in 2020

Wir halten daher Defense Metals ( TSXV: DEFN ) ( OTCQB: DFMTF ) ( FRA: 35D) auf aktuellem Niveau für extrem aussichtsreich und erwarten rasche Kursgewinne in den nächsten Monaten. Wenn Sie unsere Meinung teilen, ist jetzt der richtige Zeitpunkt für Ihren Einstieg.

