Nel ASA: Jetzt kommt der Absturz!

Der Blick auf die Kurstafel dürfte Nel ASA-Aktionären heute Tränen in die Augen treiben. Denn die Aktie erleidet heute ein Minus von 10,25%. Das Wertpapier kostet damit nur noch 1,18 Euro. Ist das der Beginn einer längeren Talfahrt?

Trotz dieser Verluste bleibt die übergeordnete Charttechnik positiv. Denn entscheidende Widerstände sind unverändert in Schlagdistanz. So fehlen bis zum Allzeithoch aktuell rund 25%. Diese absolute Bestmarke liegt bei 1,47 Euro. Uns stehen also ein paar spannende Tage bevor!

Anleger, die für die Zukunft auf Nel ASA setzen wollen, kommen jetzt noch einmal günstig zum Zug. Schließlich gibt es die Aktie heute mit einem kräftigen Nachlass. Wer bei der ganzen Sache ohnehin eher Fragezeichen im Kopf hat, für den ist der heutige Tag vermutlich Wasser auf die Mühlen.

