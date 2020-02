Was sind für einen Anleger die Hauptgründe für eine Anlage in Covered Bonds?

Covered Bonds sind vielleicht die sicherste Anlage, die es weltweit gibt. In ihrer 200-jährigen Geschichte gab es keinen einzigen Ausfall, was diese Anlageklasse so sicher wie sonst keine macht. Resultat dieser Bilanz ist eine sehr geringe Volatilität: Die Spreads waren in den letzten zehn Jahren sogar stabiler als bei vergleichbaren Staatsanleihen. Angesichts der Größe des Marktes und einer bevorzugten Behandlung durch die Aufsichtsbehörden, profitieren Covered Bonds von einer überaus guten Liquidität am Sekundärmarkt. Und trotz ihrer Sicherheit und hohen Bonitätsratings liefern Covered Bonds in vielen Ländern noch immer bessere Renditen als die dortigen Staatsanleihen – z.B. in Frankreich und Deutschland.

Wie beurteilen Sie die Entwicklung des Covered Bond-Marktes?

Angesichts ihres Ausschlusses vom Bail-in-Mechanismus im Rahmen der Sanierungs- und Abwicklungsrichtlinie (Bank Recovery and Resolution Directive – BRRD) sowie der Harmonisierung im Rahmen der europäischen Covered Bond-Richtlinie sind Covered Bonds in den letzten Jahren noch sicherer geworden, und obendrein wächst der Markt auf globaler Ebene. Weltweit drängen neue Länder an den Markt , z.B. in Zentral- und Osteuropa, wie die Slowakei oder Polen, oder in Asien, wie Japan, Südkorea oder Singapur. Diese neuen Länder orientieren sich in der Regel an den Rechtsvorschriften der etablierten europäischen Märkte und können als relativ neue Märkte eine interessante Mischung aus starken Emittenten und attraktiven Abschlägen bieten.

Wie ist die Liquiditätslage am Markt?

Angesichts eines Volumens von nahezu 2,6 Bio. EUR ist der Markt weiterhin sehr groß und liquide, was insbesondere für die größten lokalen Märkte wie Dänemark oder Schweden gilt, die sehr geringe Geld-Brief-Spannen aufweisen. Zudem profitiert die Liquidität von dem soliden regulatorischen Rahmen: Geringe Risikogewichte und Sicherheitsabschläge machen Covered Bonds zu einer günstigen Bilanzposition für institutionelle Anleger.

Welche Perspektiven bieten Covered Bonds im Jahr 2020?

Ein wichtiger Faktor, den es zu beachten gilt, ist die Wiederaufnahme des Nettokaufprogramms der EZB, in dessen Rahmen monatlich zusätzliche Ankäufe von Covered Bonds im Volumen von 2 Mrd. EUR getätigt werden. Wir gehen für 2020 von einem Nettoangebot im Volumen von 30 Mrd. EUR aus, von dem die EZB rund 24 Mrd. EUR aufkaufen dürfte, was im vergangenen Jahr nicht der Fall war. Der Markteintritt eines neuen großen Käufers, der nicht preissensitiv ist, ist für die Spreadentwicklung positiv . Hinzu kommt, dass Privatanleger angesichts der relativen Bewertungen weiterhin großes Interesse daran haben, investiert zu bleiben. Als aktiver Manager blicken wir nicht nur auf die Wertentwicklung der Anlageklasse, sondern wollen für unsere Anleger Alpha aus Spreadbewegungen generieren, die aus Marktineffizienzen resultieren.