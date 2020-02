Die US-Präsidentschaftswahlen im November werden von den Finanzmärkten zunehmend kritisch beäugt.

Die US-Präsidentschaftswahlen im November werden von den Finanzmärkten zunehmend kritisch beäugt. Als bedrohlich wird vor allem ein möglicher Linksrutsch angesehen, der mit der Wahl eines radikalen demokratischen Kandidaten verbunden sein könnte. Damit es dazu tatsächlich kommt, müsste aber schon sehr viel zusammentreffen. Erstens müsste Trump entgegen allen Erfahrungen der Vergangenheit trotz einer brummenden Konjunktur nicht wiedergewählt werden. Zweitens müsste es Sanders oder Warren gelingen, sich in der eigenen Partei gegen die gemässigten Mitbewerber durchzusetzen. Drittens müsste der gesamte Kongress demokratisch beherrscht werden und diese demokratischen Abgeordneten müssten viertens ihre kritische Haltung gegenüber den extremeren Positionen eines linken Präsidenten über Bord werfen. In der angehängten Analyse zeigen wir auf, wie unwahrscheinlich dieses Szenario ist. Die Aktienmärkte dürften mithin von dieser Seite 2020 nicht nachhaltig unter Druck kommen.

Angst vor demokratischem Sozialismus

Mit den Vorwahlen hat die heisse Phase im US-Präsi­dentschaftswahlkampf begonnen. Aufseiten der Demokraten wird sich in den kommenden Wochen und Monaten entscheiden, wer am 3. November Donald Trump herausfordern darf. Das Spektrum ist weit gefächert. So schickt sich zum einen Pete Buttigieg als ehemaliger Bürgermeister der Kleinstadt South Bend an, mit 39 Jahren zum jüngsten Präsidenten der US-Geschichte ernannt zu werden. Zum anderem startet der Senator des Bundesstaates Vermont Bernie Sanders zum zweiten Mal nach 2016 einen Versuch, von der Demokratischen Partei als Kandidat aufs Schild gehoben zu werden. Mit 79 Jahre wäre er zum Zeitpunkt der Vereidigung der älteste Präsident der US-Geschichte.



Das Alter der Kandidaten dürfte am Ende jedoch nicht den Ausschlag geben. Wichtiger ist – zumindest aus Sicht der Finanzmärkte – die wirtschaftspolitische Ausrichtung und hier wird vor allem Sanders, als selbsternannter »demokratischer Sozialist«, mit Argusaugen beobach­tet. Seine Vorhaben, Einkommens- und Unter­nehmenssteuern deutlich zu erhöhen bzw. eine Vermögenssteuer zu erheben, werden als namhafte Bedrohung für das liberale Wirtschaftsmodell der USA gewertet, genauso wie sein Streben nach einer allgemeinen Krankenversicherung. Würde sich in den kommenden Monaten abzeichnen, dass er zum Herausforderer Donald Trumps ernannt wird und dann sogar Chancen hätte, ihn zu besiegen, könnten die Aktienkurse unter Druck kommen und die aktuell niedrige Volatilität könnte wieder sprunghaft anziehen.