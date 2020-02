Wirecard – “Risk-Off” drückt den Kurs

Am Wochenende hatte Markus Braun in einem Interview mit der FAS noch gute Stimmung verbreitet. Man werde die Vorwürfe entkräften und spätestens Ende März die Ergebnisse liefern. An der Börse verpuffte das jedoch völlig, denn aufgrund des Corona-Virus wird massiv “Risk-Off” gespielt. Daher wird Wirecard bei vielen Aktionären zuerst aus den Depots genommen. Dabei sind die mittelfristigen Aussichten sehr gut. Wir empfehlen daher offensiv WKN MC5VPB. Beim DAX greifen Bären zum Turbo DG3WEP mit K.O oberhalb der 13.800 oder defensiver zur WKN VE5GMA.