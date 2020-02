Das Coronavirus hält die Welt und insbesondere die Finanzmärkte in Atem:

Der Euro eröffnet heute gegenüber dem USD bei 1,0820 (06:44 Uhr), nachdem der Tiefstkurs der letzten 24 Handelsstunden bei 1,0789 im europäischen Geschäft markiert wurde. Der USD stellt sich gegenüber dem JPY auf 111.58. In der Folge notiert EUR-JPY bei 120.73. EUR-CHF oszilliert bei 1,0609.

Seit Freitag früh nahm die Zahl der Infizierten um 2.637 auf 79.360 zu. Die Anzahl der Verstorbenen stieg um 372, während die Zahl der Genesenen um 6.497 auf 25.044 zulegte.

Der Blick auf die Tendenzen in China erlaubt weiter Zuversicht, insbesondere bezüglich der Zahl der Genesenden, aber auch hinsichtlich der Tendenz der Neuinfizierten. Die Provinzen Yunnan, Guangdong, Shanxi und Guizhou senkten die verfügten Krisenstufen (Einschränkungen für Verkehr und Reisen). Epizentrum des Problems ist und bleibt die Provinz Hubei bezüglich Infektionen und Todesfällen (2.495). Peking stellt einen Sonderhaushalt in einem Volumen von circa 14,2 Mrd. Euro auf die Beine, um das Coronavirus und dessen Folgen einzudämmen.

Kritisch ist die Dynamik in Südkorea. Hier stieg die Zahl der Infizierten sprunghaft von 156 auf 763 Infizierte. Südkorea erwägt im Hinblick auf die Herausforderungen einen Zusatzhaushalt. Auch in Italien nahm die Zahl der Infizierten dynamisch auf 157 Personen zu. Dort schritt man zu rigorosen Maßnahmen. Ganze Ortschaften in der Lombardei wurden abgeriegelt.

Auf internationaler Ebene nimmt die Bereitschaft zu, den Auswirkungen der Viruskrise mit wirtschaftlichen Unterstützungsprogrammen entgegenzuwirken. Der IWF hatte die BIP Prognose für China von bisher 6,0% auf 5,6% reduziert und die globale Wachstumsprognose um 0,1% verringert. Im Rahmen des G-20 Treffens in Riad wurde verdeutlicht, dass man bereit ist, ökonomisch unterstützend einzugreifen. Die derzeitige Situation würde eng begleitet.

Insgesamt ergibt sich vor dem Hintergrund der Entwicklungen in Südkorea und Italien ein erhöhter Grad an Sorge und Unsicherheit, der Risikoaversion an den Finanzmärkten forciert.

Ein Blick auf Europa:

Die Ratingagentur Moody‘s hat den Ausblick für das Rating Frankreichs von „Positiv“ auf „Stabil“ reduziert. Es bleibt bei einer Aa2 Einstufung.