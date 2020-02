Die Tesla-Aktie beendete den Freitagshandel in (noch einmal) überaus robuster Verfassung. Aktuell scheint sich an den Aktienmärkten aber etwas zusammenzubrauen. Kann die Aktie einer möglicherweise heraufziehenden Korrektur trotzen?

Unsere letzte Kommentierung zur Aktie überschrieben wir am 12.02. mit „Tesla - Spannung steigt!“. Zum damaligen Zeitpunkt konsolidierte die Aktie ihren ersten Vorstoß über die 900er Marke hinweg. Damals hieß es unter anderem „[…] In der Folgezeit ging es im wahrsten Sinne des Wortes hoch her. Dem überkauften Stadium der Rally zum Trotz lief die Aktie zur Höchstform auf und setzte die Rekordjagd fort. Kurzzeitig geriet sogar der Bereich von 1.000 US-Dollar ins Blickfeld der Aktie. Schließlich wurde ein vorläufiges Hoch bei 968 US-Dollar markiert, ehe Gewinnmitnahmen einsetzten. Danach wurde es volatil. Zum Schluss gingen die Ausschläge in beide Richtungen zurück, sodass sich eine Dreiecksformation (orange dargestellt) ausbilden konnte. Diese Formationen werden oftmals in Richtung des Haupttrends aufgelöst, in diesem Fall also über die Oberseite des Dreiecks. Bleibt abzuwarten, ob es auch in diesem Fall so sein wird. Ein Ausbruch über die Oberseite hätte durchaus den Bereich des markanten Hochs bei 968 US-Dollar als potentielles Bewegungsziel. Dagegen könnte sich eine Ausbruchsbewegung über die Unterseite des Dreiecks rasch ihren Weg in Richtung der Zone 600 US-Dollar / 550 US-Dollar bahnen.“

Die Aktie löste das Dreieck tatsächlich über die Oberseite aus und stieß noch einmal in den Bereich von 945 US-Dollar vor, ehe leichte Gewinnmitnahmen einsetzten. Die aktuell robuste Verfassung des Wertes darf natürlich nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Aktie ob ihres exponierten Kursniveaus eigentlich „reif“ für eine größere Korrektur wäre.

Möglicherweise liefert die aktuell zunehmende Nervosität einen passenden Auslöser. Die nächsten Handelstage werden für die Aktie somit aus charttechnischer Sicht wichtig und womöglich auch herausfordernd, denn im Bereich von 968 US-Dollar und 945 US-Dollar könnte sich eine Doppeltopformation abzeichnen. Damit diese nicht weiter an Form und Kontur gewinnt, sollte im Idealfall die 810 US-Dollar nicht unterschritten werden. Obacht ist geboten, sollten die 700 US-Dollar durchbrochen werden. Auf der Oberseite würde sich das Chartbild klären, sollte die Aktie auf neue Hochs vorstoßen können.