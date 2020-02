Puma: Der ewige Herausforderer setzt zum Sprung an!

Im Vergleich dazu ist es fast ein bisschen untergegangen, dass der frühere kleine Bruder, Puma, inzwischen adidas sogar noch überholt hat, zumindest was die reine Kursentwicklung betrifft.

Adidas gehört mit einer 5-Jahres-Performance von 314 Prozent zu den absoluten Top-Werten im DAX. Das wurde in der Öffentlichkeit auch entsprechend gewürdigt, u.a. weil diese Outperformer im DAX ja ohnehin relativ rar gesät waren in den letzten Jahren.

Für Puma stehen 360 Prozent zu Buche im 5-Jahres-Zeitraum. Das ist noch knapp besser als adidas und übrigens sogar 310 Prozent besser als der MDAX, der tatsächlich in der letzten halben Dekade nur magere 50 Prozent zugelegt hat (in den fünf Jahren davor allerdings umso stärker). Aber genug der Zahlenspielereien.

Werfen wir einen kurzen Blick in die Historie: Wahrscheinlich weißt Du, dass adidas und Puma die gleichen Wurzeln haben. Die beiden Brüder Adolf und Rudolf Dassler gründeten nach dem Krieg im fränkischen Herzogenaurach gemeinsam adidas, zerstritten sich aber in der Folge, was dazu führte, dass Rudolf zum Juni 1948 ausstieg und mit Puma sein eigenes Ding machte.

Das funktionierte bis 1986 auch glänzend. Puma gelang ein fulminanter Aufstieg, war dann aber bis spätestens Anfang der 90er-Jahre in eine existenzielle Krise geschlittert.

Eine Mischung aus zu breiter Produktpalette, hohen Produktionskosten und deutlichen Absatzrückgängen führte dazu, dass Puma in tiefrote Zahlen rutschte. Man hatte sich bei den Konsumenten den zweifelhaften Ruf einer „Billigmarke“ erarbeitet, was wenig verkaufsfördernd war und zudem auf die Margen drückte.

Erst nach mehreren Eigentümerwechseln und allerlei Experimenten an der Führungsspitze gelang der Turnaround. 2013 der nachhaltige Turnaround. Seither weist man ein dynamisches Umsatzwachstum mit deutlich überproportionalen Gewinnanstiegen auf.

Nach den vor wenigen Tagen veröffentlichen 2019er-Zahlen ist Puma mit einem Jahresumsatz von 5,5 Milliarden Euro zum viertgrößten Sportartikelhersteller der Welt aufgestiegen. Dabei profitierte man auch von der jüngsten Schwäche des US-Senkrechtstarters Under Armour.

Puma SE (ISIN: DE0006969603)

