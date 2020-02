Wirecard – wo soll ich handeln?

Liebe Leser, uns erreichen heute früh massive Beschwerden über einzelne Online-Broker. Wirecard-Trades von uns konnten wohl leider bei Flatex nicht umgesetzt werden. Dort ist man wohl nicht verfügbar bzw. der Handel klappt kaum, über TradeRepublic lesen wir viele Beschwerden. Wikifolio gilt das gleiche. Dies ist ausgesprochen ärgerlich, da andere wie ING, eToro oder Börse München / Gettex anstandslos zu funktionieren scheinen. Wir werden im Trainingstag Basic am Samstag daher auch ausführlich darauf eingehen und Euch Empfehlungen aussprechen, welcher Broker nach unserem Test die beste Wahl ist. Denn an Tagen wie heute MUSS man da sein. Die Emittenten sind es, durch die Bank, und es ist ärgerlich, wenn es am Broker hängt. Beste Grüße Euer TEAM FR