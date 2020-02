Mutares übernimmt italienische Nexive von PostNL

Die Beteiligungs-Gesellschaft Mutares meldet einen weitere Übernahme - die zweite in diesem Jahr. Man habe mit der niederländischen PostNL eine Vereinbarung über den Kauf der Mehrheitsbeteiligung von 80 Prozent am Geschäft des italienischen Brief- und Paketanbieters Nexive vereinbart. PostNL wird mit 20 Prozent an Nexive beteiligt bleiben. Zum Kaufpreis legen die Münchener keine Details vor. Man rechnet damit, den Zukauf im Laufe ...