DAX – Coronadesaster! Miesester Tag seit 2016

Liebe Abonnenten und Leser von Feingold Research – am 20.2, also vor 4 Tagen – empfahlen wir Puts auf die US-Indizes. Begründung – Corona und Bernie Sanders. Heute – beide Puts mehr als 50% vorne. Hier unsere Mail in Ausschnitten: Heute schießt die Volatilität nach oben, es ist der höchste Stand seit etlichen Monaten. Wir rechnen mit einem Einbruch des Fear and Greed, mit Kaufkursen. Ja, KAUFKurse. Wir hatten im Januar massiv gewarnt und bei DAX 13.800 steht ja zum Glück! unser Inline-Absicherungssschein SR468T – kleiner Hüpfer heute;-) – und jetzt aber dreht sich die Lage. Wieso weshalb warum – alles heute in den Videos im Börsenbrief. PS: Schaut mal auf den Bond-Markt. KEINE deutsche Bundesanleihe mehr positiv…was das bedeutet bei uns im Extra-Video..