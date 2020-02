Die Lufthansa-Tochter Eurowings nimmt Veränderungen an ihrem Basic-Tarif vor. Ab März können Passagiere, die diesen Tarif gebucht haben, nur noch ein Gepäckstück in die Kabine mitnehmen. Ein zweites Gepäckstück, meist eine Handtasche oder Laptoptasche, darf nicht mehr kostenlos in der Kabine transportiert werden. Nur gegen eine Gebühr dürfen Kunden, die den Basic-Tarif gebucht haben, künftig zwei Gepäckstücke mit in die ...