Am Mittwoch und Donnerstag vergangener Woche sprang die Raubkatze um 15% auf 80,50 Euro. Allzeithoch! Wir hatten Ihnen den Titel zuletzt im August bei 65 Euro ans Herz gelegt. Hintergrund der Rallye sind starke Zahlen: 2019 war das beste Jahr der Firmengeschichte. Der Umsatz kletterte um 18% auf 5,5 Milliarden, der operative Gewinn (Ebit) legte um 30% auf 440 Millionen zu. Besonders beeindruckend der Schlußspurt im vierten Quartal. Das Ebit machte einen Satz um 47%. Alle Regionen und Produktbereiche verzeichneten zweistelliges Umsatzwachstum! Für das neue Geschäftsjahr stellt Vorstandschef Björn Gulden weitere Rekorde in Aussicht. Die Erlöse sollen um 10% steigen, das operative Ergebnis überproportional in einer Range zwischen 14 und 18% auf 500 bis 520 Millionen klettern. Das Coronavirus könnte Puma allerdings noch zu schaffen machen. Die Puma-Läden im Reich der Mitte haben die Behörden größtenteils geschlossen. Freilich belief sich der Umsatzanteil Chinas zuletzt lediglich auf 12 bis 13%. Größer ist die Abhängigkeit der Volksrepublik als Produktlieferant, 25% der Fertigung erfolgt in China. Mit 33% Anteil der Produktion steht Vietnam an der Spitze, Bangladesch und Kambodscha stehen für 15% bzw. 13% der Produktion. Sollte sich die Situation nicht normalisieren, werde die Jahresprognose möglicherweise nicht einzuhalten sein, räumt CEO Gulden ein. Wie man es dreht und wendet, die Probleme werden nur vorübergehend sein. Entscheidender Erfolgsfaktor bei Sportartikelherstellern ist das Sponsoring. Hier haben die Herzogenauracher berühmte Fußballclubs wie AC Mailand, Olympic Marseille oder Borussia Dortmund unter Vertrag. Auch zahllose Sportler fungieren als „Markenbotschafter“, beispielsweise Formel-1-Sieger Lewis Hamilton. Ein Meilenstein war im Februar die Unterzeichnung eines Sponsoringvertrags mit dem legendären englischen Fußballmeister Manchester City. „Pumas Partnerschaft mit der City Football Group ist die größte, die wir jemals eingegangen sind“, zeigt sich Gulden begeistert. Außerdem wurde FC Valencia unter Vertrag genommen. Auch im Frauenfußball sind die Franken unterwegs, sie sponsorten beispielsweise bei der WM in Frankreich das Team von Italien. Bei der Formel 1, den Leichtathletik-Weltmeisterschaften, Basketball, Handball, überall mischt Puma mit. Sogar im „E-Sport“. Im letzten August eröffneten die Franken einen Flaggship-Store in New York auf der Fifth Avenue. In den letzten fünf Jahren hat sich die Aktie verfünffacht. Börsenwert 12 Milliarden. Das KGV sportliche 34. Angesichts der enormen Wachstumsraten aber noch akzeptabel. Fazit: Die Aktie bleibt im Aufwärtstrend!