Groß & Partner hat die erste Tranche einer Anleihe am Markt platziert. So kommen insgesamt 50 Millionen Euro in die Kasse der Gesellschaft. Die Anleihe hat eine Laufzeit bis 2025, sie ist mit jährlich 5,0 Prozent verzinst. Das mögliche Gesamtvolumen der Anleihe liegt bei 100 Millionen Euro.Privatinvestoren sind bei dieser Tranche leer ausgegangen. Im Rahmen einer Privatplatzierung ging das Papier nur an institutionelle ...