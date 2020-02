Grafik zum Coronavirus: Notenbanken haben noch viel Spielraum

Was passiert mit der Weltwirtschaft, wenn sich das Coronavirus weiter ausbreitet? Haben Notenbanken noch Möglichkeiten, zu reagieren? Marcel Müller, Leiter Portfoliomanagement beim Fondsanbieter HQ Trust, gibt eine Einschätzung.Das Coronavirus breitet sich weiter aus – und noch gibt es keine Entwarnung. Was bedeutet das für die Weltwirtschaft? Könnten Notenbanken angesichts teils negativer Leit- und Einlagenzinssätze überhaupt noch auf Folgen der Lungenkrankheit für die Märkte reagieren?Marcel Müller, Leiter Portfoliomanagement beim Fondsanbieter HQ Trust, glaubt, dass den Zentralbanken noch viel Spielraum bleibt. Zur Begründung führt Müller die Zentralbankbilanz an, die etwa in der Eurozone und China bei weniger als 40 Prozent des Bruttoinlandsprodukts liege. Die...