Ölpreise stark unter Druck - Virus-Krise sorgt für Talfahrt

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Montag stark unter Verkaufsdruck geraten. Die Preise für europäisches als auch amerikanisches Rohöl brachen wegen Konjunktursorgen angesichts der internationalen Ausbreitung des Coronavirus um jeweils mehr als vier Prozent ein. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 55,61 US-Dollar. Das waren 2,89 Dollar weniger als am Freitag. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte WTI fiel um 2,48 Dollar auf 50,90 Dollar.

Die Coronavirus-Krise hat sich am Wochenende spürbar verschärft. Am Ölmarkt sorgte zum Wochenstart vor allem die zunehmende Ausbreitung des Virus für Nachfragesorgen. Aufsehen erregten zuletzt vor allem steigende Infektionszahlen in Südkorea und Italien. Damit einher geht die Befürchtung einer schwächeren Weltwirtschaft mit fallendem Erdölverbrauch.