Jetzt ist das Coronavirus auch in Europa angekommen. Aus Italien wurde der siebte Todesfall bestätigt, darunter in Padua ein 78-jähriger Mann, bei Mailand eine 77-jährige Frau. 226 bestätigte Erkrankte wurden heute Mittag gemeldet. Die Zahlen steigen stündlich an. In Venedig wurde sogar der Jahrhunderte alte Karneval abgesagt, in Mailand die wichtige Modenschau, und im Norden

Der Beitrag Coronavirus in Europa angekommen erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Holger Douglas.