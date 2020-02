WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Montag mit schweren Kursverlusten geschlossen. Der ATX brach um 109,16 Punkte oder 3,47 Prozent ein und ging damit bei 3.040,23 Einheiten aus dem Handel.

Die Furcht vor den wirtschaftlichen Auswirkungen des Coronavirus ist zum Wochenauftakt an die Aktienmärkte zurückgekehrt. Das europäische Börsenumfeld verzeichnete ebenfalls massive Abschläge. Der Euro-Stoxx-50 wie auch der deutsche Leitindex Dax gingen rund vier Prozent tiefer aus dem Handel. In New York tendierte der Dow Jones zuletzt um über drei Prozent tiefer.