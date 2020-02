Ein Großaktionär verringert sein Engagement bei Borussia Dortmund. Dabei handelt es sich um die RAG-Stiftung aus Essen bzw. um Evonik. Bisher hielt die Stiftung direkt 14,78 Prozent am BVB. Zum Stichtag 14. Februar wird die Schwelle von 10 Prozent jedoch unterschritten. An diesem Tag sinkt der Anteil der RAG-Stiftung an den Borussen auf 9,83 Prozent. Dies entspricht rund 9,046 Millionen Aktien. ...