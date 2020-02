Amir Adnani schlägt wieder zu und übernimmt ein weiteres Projekt in der Top-Minenregion Idaho.

Als wir Ihnen am 12. Februar 1019 das unterbewertete Unternehmen GoldMining (ISIN: CA1058651094; WKN: A2DHZ0; Symbol: GOLD) mit seinem genialen Geschäftsmodell (spottbilliger Einkauf von sensationell aussichtsreichen Rohstoffprojekten in bester Lager) nähergebracht haben, hätten wir nicht gedacht, vom Einstiegszeitpunkt ein solch perfektes Timing zu erwischen.

GoldMining (ISIN: CA1058651094; WKN: A2DHZ0; Symbol: GOLD) arbeitet, so nennen wir es jetzt mal einfach, nach dem Warren Buffett Ansatz: „Sei ängstlich, wenn andere gierig sind und sei gierig, wenn andere ängstlich sind.“

In den vergangenen fast zehn Jahren Rohsstoffbaisse waren fast alle Marktteilnehmer ängstlich. Der Vorzeigeunternehmer Amir Adnani hingegen war gierig. Gierig nach günstigen Projekten in bester Lage! Das passte natürlich genau in die Zeit, in der sich viele Unternehmen aufgrund von Liquiditätsengpässen von ihren Projekten trennen mussten.

So sammelte Amir Adnani seit dem Jahr 2011 für GoldMining (ISIN: CA1058651094; WKN: A2DHZ0; Symbol: GOLD) insgesamt elf sehr aussichtsreiche Rohstoffprojekte zu extrem günstigen Konditionen ein,und legte, wie er gestern bekannt gab, noch einmal nach!!! Damit, so kann man sagen, hat das Unternehmen trotz des jüngsten Kursanstiegs noch nichts von seiner Unterbewertung abgebaut. Denn mit dem neuen Projekt werden dem Unternehmen weitere etlichen Unzen Gold hinzufügt. Daher sehen wir die jüngsten Kurssteigerungen lediglich als eine Bewertungsanpassung an den zuletzt stark angestiegenen Goldpreis an.

Quelle: Wallstreet Online.de

Weitsichtiger Ansatz beschert Aktionären weiteren Mega-Coup

Amir Adnani hat es also wieder getan! Neben den elf Projekten, die bereits rund 23 Mio. Unzen Gold umfassen und damit die weltgrößte Ressourcenbasis in einem Unternehmen bildet, kommt nun ein weiteres Projekt in der Top-Minenregion Idaho, USA hinzu. Zum Schnäppchenpreis von insgesamt nur 1.150.000 USD erwarb GoldMining (ISIN: CA1058651094; WKN: A2DHZ0; Symbol: GOLD) für 575.000 USD in Stammaktien und 575.000 USD in bar, von einer Tochtergesellschaft der Sailfish Royalty Corp. im minenfreundlichen Zentrum in Idaho das Goldprojekt ‚Almaden‘.

Garnet Dawson, GoldMinings CEO, sieht mit dieser Übernahme die Fortsetzung der Unternehmensstrategie, Konsolidierung von Qualitätsprojekten in Nord- und Südamerika. „Die Transaktion ist ein Gewinn für beide Unternehmen, da sie GoldMining zugutekommt, während sich Sailfish auf sein Lizenzgebührengeschäft konzentrieren kann. Unser nächster Schritt, nach Abschluss der Übernahme, wird die Fertigstellung einer aktuellen Ressourcenschätzung für das Projekt sein“, verdeutlichte Dawson.

Einer der wichtigsten Punkte: Lage, Lage, Lage!

Vor allem hier kann das vielversprechende ‚Almaden‘-Goldprojekt überzeugen. Das Projekt befindet sich etwa 140 Kilometer nördlich von Boise und etwa 24 Kilometer östlich von Weiser in Washington, Idaho. Zu erreichen ist die Liegenschaft problemlos über gut erhaltene asphaltierte Straßen und Schotterpisten, die man östlich vom U.S. Highway 95 bei Weiser anfährt. In nur 10 Kilometer östliche Richtung verläuft sogar eine 230 kV Hochspannungsleitung.

‚Almaden‘ besteht zum einen aus 12 patentierten Bergbau-Claims und zum anderen aus 210 nicht patentierten Bergbau-Claims die sich über eine Gesamtfläche von etwa 1.724 ha erstrecken. Da sollte unserer Meinung nach noch signifikantes Potenzial für Ressourcensteigerungen vorhanden sein.

Gleiche Mineralisierung wie bei Hecla Mining, Integra Resources und Nevada Corp weckt das Investoren-Interesse und weckt neu Kursphantsie!

Von der Mineralisierung her ist das Projekt fast identisch mit den bekannten ‚Hollister‘- und ‚Midas‘-Minen von Hecla Mining im Norden Nevadas sowie der ‚Delamar‘- und ‚Florida Canyon‘-Projekte von Integra Resources im Südwesten von Idaho und der ‚Paramount Gold‘-Mine von Nevada Corp., die sich auf der anderen Seite der Grenze in Oregon befindet.

Die relativ flach liegende, oberflächennahe Goldmineralisierung steht im Zusammenhang mit einer Verkieselung und Alteration, die etwa 1.900 m lang, 500 m breit und 150 m dick ist. Die Lagerstätte wurde in den Jahren 1980 bis 2012 von mehreren Unternehmen mit Unterbrechungen abgebohrt. Dabei wurden die meisten Bohrungen nur bis in eine Tiefe von 100 m gebohrt, von denen allerdings mehr als 200 Löcher in einer Mineralisierung endeten.

Bereits viele Explorationsdaten vorhanden – eigene Ressourcenschätzung zügig machbar!

Im Jahr 2009 wurde von Western Standard Metals Ltd. für ‚Almaden‘ eine Ressourcenschätzung erstellt, die auf Grundlage von 61.980 Bohrmetern verteilt auf 886 Löchern basiert. Der Anteil der ‚Rotations- und Reverse-Circulation‘-Bohrungen war mit 87 % deutlich höher als der der Diamantbohrungen mit 13 %.

Im Anschluss an die Ressourcenschätzung bohrte Western Standard in den Jahren 2011 und 2012 weitere 48 Diamantbohrlöcher über 8.254 m, um nach einer hochgradigen ‚Feeder‘-Mineralisierung zu suchen. Dabei fand man z.B. schon ab einer Tiefe von nur 7,6 m über einen 12,2 m langen Intervall 2,225 g/t Gold. Auch das Bohrloch MET-2 war Spitzenklasse, da man direkt ab der Oberfläche über 76,2 m 1,195 g/t Gold gefunden hat, in dem ein noch deutlich höher mineralisierter Abschnitt mit 2,168 g/t über 27 m enthalten war.

Quelle: GoldMining

Die historische Ressourcenschätzung wird von GoldMining (ISIN: CA1058651094; WKN: A2DHZ0; Symbol: GOLD) allerdings nicht wie aktuelle Ressourcenschätzung behandelt, da nach Meinung des Unternehmens für eine aussagekräftige Schätzung noch mehr Arbeiten geleistet werden müssen.

Fazit:

Bereits in einigen Interviews hat der Chairman Amir Adnani auf den hohen Barbestand des Unternehmens hingewiesen und angedeutet, weitere Zukäufe tätigen zu wollen. Mit diesem wieder einmal extrem günstigen Zukauf hat er die Marktteilnehmer, die bei den derzeitigen Goldpreisen eine so günstige Übernahme nicht mehr für möglich gehalten haben, abermals eines Besseren belehrt. Wir sind schon jetzt gespannt darauf, wie die Analysten diese Übernahme bewerten und erwarten schon bald neue Reports und Kursziel-Anpassungen! Wir sind jedenfalls sehr positiv überrascht worden und trauen diesem genialen Manager noch einiges zu. Da Adanani nach eigener Aussage auch kurzfristig ein Listing an der US-Börse anstrebt, kann man von weiteren Kurssteigerungen ausgehen. Um dieses Ziel zu erreichen, müsste die Aktie einige Zeit lang um 3 CAD notieren, was weitere 50 % Zugewinn in der Aktie bedeuten würde! Wir sind gespannt, was als nächstes folgt. Die aktuelle Meldung jedenfalls war wieder ein Paukenschlag für die Aktionäre. Weiter so!

Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments!

Ihr JS Research-Team

