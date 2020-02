Noch Anfang Januar befanden sich die Rohölpreise für die Nordseesorte Brent Crude auf einem Niveau von 71,75 US-Dollar und damit knapp über der markanten Hürde von 69,50 US-Dollar. Die unterschätzten Risiken resultierend aus der Corona-Epidemie haben Händler jedoch einsichtig werden lassen, diese drückten rasch auf den Verkaufsknopf und somit die Rohölpreise bis auf ein Tief von 53,11 US-Dollar und somit sogar unter die Tiefstände aus 2019 abwärts. Nur wenig später konnte jedoch eine zwischengeschaltete Erholung zurück an 60,00 US-Dollar vollzogen werden, an dieser Hürde wurde jedoch mit einem Pullback zurück an 56,00 US-Dollar gerechnet. Nun steht der Ölpreis genau dort, woher soll. Kann dieser Support für weitere Kapitalzuflüsse sorgen, wäre durchaus wieder eine Erholung vorstellbar, die auf der anderen Seite auch über entsprechend gehebelte Long-Instrumente nachgehandelt werden kann.

Potenzielle Trendwendemarke

Gelingt es tatsächlich das Unterstützungsniveau aus den letzten Wochen und Monaten um 56,00 US-Dollar für die Mobilisierung weiterer Käufer zu nutzen, könnte sich auf Sicht der kommenden Stunden ein Rücklauf zurück an 60,00 US-Dollar einstellen. Nach technischem Zählalgorithmus wären sogar leicht höhere Preise vorstellbar, hier schwebt eine Zahl von 62,41 US-Dollar im Raum. Wer ebenfalls an einer sich abzeichnenden Erholungsbewegung partizipieren möchte, kann dies beispielsweise über das zeitlich unlimitierte Turbo Long Zertifikat WKN VF1GU2 tun. Sollte jedoch die Unterstützung um 56,00 US-Dollar nicht genutzt werden, müssten noch einmal Rückläufer zurück an die Februartiefs von 53,11 US-Dollar zwingend einkalkuliert werden. Der weitere Ausgang müsste an entsprechender Stelle noch einmal neu ausgewertet werden. Volatil dürfte es ohnehin bleiben, vorzugsweise sind noch kleinere Handelsgrößen in Betracht zu ziehen.