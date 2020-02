Übergeordnet weist das Wertpapier der Metro-Handelsgruppe eine recht hohe Schwankungsbreite auf, zwischen 2017 und 2018 lässt sich ein Korridor zwischen 10,02 und grob 18,00 Euro bestimmen. In 2019 erfolgte nach einem Aufschwung von 10,02 Euro zunächst eine volatile Seitwärtsbewegung, die sich im weiteren Verlauf jedoch als klassische SKS-Formation mit einer dazugehörigen Nackenlinie um 13,60 Euro herauskristallisiert hatte. Anfang dieses Jahres wurde das Konstrukt schließlich wie bereits in der charttechnischen Besprechung vom 30. Januar 2020: „Metro: Klarer „Fall““ favorisiert aufgelöst und führte das Papier in den Zielbereich um 11,24 Euro abwärts.