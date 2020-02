Wirecard – die Bullen sind am Drücker

Am Wochenende hatte Markus Braun in einem Interview mit der FAS noch gute Stimmung verbreitet. Man werde die Vorwürfe entkräften und spätestens Ende März die Ergebnisse liefern. An der Börse verpuffte das jedoch völlig, denn aufgrund des Corona-Virus wird massiv “Risk-Off” gespielt. Am Montag fiel die Aktie kurzzeitig auf 120 Euro um sich dann deutlich zu erholen. Im Turbo-Depot haben wir dementsprechend einen Turbo-Bull auf Wirecard gekauft. Dabei sind die mittelfristigen Aussichten sehr gut. Wir empfehlen daher offensiv WKN MC5VPB.