FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Dienstag seine Vortagesgewinne verteidigt und etwas zugelegt. Im Vormittagshandel kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,0866 US-Dollar. Am Morgen hatte er noch etwas niedriger notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag auf 1,0818 Dollar festgesetzt.

Nach schweren Kursturbulenzen zum Wochenauftakt wegen der jüngsten Zuspitzung der Coronavirus-Krise hat sich die Lage an den internationalen Finanzmärkten vorerst etwas entspannt. Der US-Dollar gab auf breiter Front zu allen wichtigen Währungen nach. Traditionell sichere Anlagehäfen am Devisenmarkt wie der japanische Yen und der Schweizer Franken wurden nicht mehr stärker nachgefragt.