Mit Zertifikaten und Anleihen auf die Delivery Hero-Aktie könne Anleger in den nächsten Monaten auch bei seitwärts oder leicht nachgebenden Kurse zu überdurchschnittlichen Renditen gelangen.

„Always delivering an amazing experience“ – so lautet die Vision von Delivery Hero, des in mehr als 40 Ländern aktiven Berliner Betreibers von Online-Bestellplattformen für Essen. Das können auch die Aktionäre bestätigen, die innerhalb der letzten 12 Monate eingestiegen sind: Die Aktie (DE000A2E4K43) hat sich vom 31 Euro (Ende März) auf über 81 Euro (12.2.20) mehr als verdoppelt. Wem ein Direktinvestment bei aktuellen Kursen um 72 Euro in die Aktie zu riskant erscheint, der kann mit Zertifikaten von der überdurchschnittlich hohen Volatilität eines Wachstumswerts profitieren und sogar im Fall leicht sinkender Kurse noch interessante Renditen erzielen.

Strategien für 4 bis 10 Monate – mit Puffern von 10 bis 17 Prozent