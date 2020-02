Der Preis der Feinunze Gold ist auf dem höchsten Stand seit sieben Jahren. Derzeit kostet das Edelmetall rund 1.650,00 USD. Der Wert der Feinunze konnte in den vergangenen 12 Monaten somit von unter 1.270,00 USD um über 30% zulegen. Weil das Edelmetall als sicherer Hafen in unsicheren Zeiten gilt, wird deutlich, wie sehr die Verunsicherung der Investoren in den vergangenen Monaten zugenommen haben muss. Für die Gold-Produzenten steigen folglich die Margen und Gewinne. Je mehr gefördert wird, desto mehr muss auch wieder an Reserven entdeckt oder akquiriert werden, damit auch in Zukunft Gold produziert werden kann.



