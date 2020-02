Auch wenn sich Aphria aktuell noch über C$5.45 halten kann, bleibt der Markt unter C$7.70 weiterhin in einer Abwärtsbewegung. Noch wurde der hinterlegte Zielbereich nicht erreicht, und wir wollen an dieser Stelle noch einmal hervorheben, dass in diesem Titel noch etwas Geduld gefragt ist, bevor wir Long-Positionierungen aufbauen werden.

Das wird nicht mehr lange halten. Die Bullen in Aphria versuchen zwar den Markt über C$5.45 zu stabilisieren, schaffen es jedoch nicht, einen Impuls auszubauen, um den Widerstand bei C$7.70 zu überschreiten. Unter C$7.70 bleibt die Primärerwartung jedoch, dass der Markt den hinterlegten Zielbereich zwischen C$4.76 – C$3.33 noch einmal anläuft (in Blau auf dem Chart).

Auch wenn die laufende Stabilisierung ein erster Schritt in die richtige Richtung ist, geht den Bullen hier der Sprit aus. So fängt auch die begleitende Indikatorenlage wieder an, nach Süden abzudrehen, was zusätzlich unterstreicht, dass der Titel noch einmal tiefere Notierungen anlaufen wird.

FAZIT

Wir sehen Aphria noch einmal neue Zwischentiefs ausbauen und gehen in diesem Titel im weiteren Verlauf von einem Anlaufen des hinterlegten Zielbereiches zwischen C$4.76 – C$3.33 aus. Unter C$7.70 bleibt das Szenario eines letzten Abverkaufes weiterhin erhalten. Unter C$5.85 bis C$5.45 ist der Weg in Richtung Süden und für einen direkten Abverkauf in Richtung des hinterlegten Zielbereiches geebnet.

