VARTA leuchtet heute in kräftigem Grün. Denn die Aktie weist auf der Kurstafel ein kräftiges Plus von 1,55% aus. Der Preis für ein Papier beträgt damit nun 78,45 Euro. Schalten die Bullen damit in den Angriffsmodus?

Durch dieses Plus schiebt sich die Aktie an den nächsten Widerstand heran. So reichen aktuell wenige feste Sitzungen zum Erreichen eines neuen Mehr-Monats-Hoch. Wird dieser Ausbruch tatsächlich geschafft, schalten die Signale auf Kauf. Oberhalb dieser Hürde stellt sich das nächste Ziel dann auf 125 Euro. Der Kursverlauf von VARTA verspricht also spannend zu werden.

Anleger, die von VARTA überzeugt sind, können die festeren Kurse zum Kauf nutzen. In diesem Zuge sollte dann auch die 200-Tage-Linie überboten werden, die derzeit bei 80,35 verläuft. Wen die Zukunftsaussichten nicht überzeugen, können die gestiegenen Notierungen zum günstigen Put-Kauf nutzen.