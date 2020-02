In Bezug auf Aphria Inc. gilt zudem festzustellen, dass der Rücksetzer vom Montag eine eh schon als fragil zu bezeichnende charttechnische Lage weiter verschärft hat. Für die Aktie gilt es nun!

Die Turbulenzen an den Aktienmärkten haben auch vor dem Cannabis-Sektor nicht halt gemacht. Der Wochenbeginn gestaltete sich für Aphria, Canopy Growth & Co. daher alles andere als lauschig.

Der obere 3-Jahres-Chart zeigt deutlich, was die Stunde für die Aktie geschlagen hat. In den letzten Handelstagen und -wochen hatte der Wert bereits Mühe, sich oberhalb der wichtigen Unterstützung von 5,5 CAD zu halten. Mit dem gestrigen Montag durchbrach die Aktie diese Unterstützung jedoch, was ihr wiederum die Tür in Richtung 5,0 CAD öffnete. In diesem Bereich markierte der Wert im November sein markantes Tief. Ein Rutsch unter die 5,0 CAD könnte womöglich weitere Abverkaufswellen provozieren und ggf. noch einmal die 4,0 CAD auf den Plan rufen. Im unteren 6-Monats-Chart wird die aktuelle Lage deutlicher.

Kurzum: Die Lage ist prekär. Bei einem Rutsch unter die 5,0 CAD würde ein Durchmarsch in Richtung 4,0 CAD drohen. Nur ein Kraftakt kann der Aktie helfen. Ob dieser gelingt, ist mit Blick auf die aktuelle Gemengelage mehr als fraglich. Einen ersten Achtungserfolg würde die Aktie aus charttechnischer Sicht landen, sollte sie die 6,0 CAD zurückerobern können.