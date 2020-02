Teilweise herrschen Flug- und Einreiseverbote. Ein Blick auf den Kursverlauf der TUI-Aktie seit Ende 2019 offenbart einen intakten Abwärtstrend, der im Zuge der Epidemie unter die Unterstützung von 10,15 Euro auf einen Wert von 9,22 Euro weiter abwärts führte. Zwar konnte sich nur wenig später eine Erholungsbewegung durchsetzen, diese endete aber bereits am 50-Wochen-Durchschnitt (blaue Linie). Betrachtet man den Kursbewegung seit Ende 2019, lässt sich bislang aber nur eine halbfertige dreiwellige Korrekturbewegung erahnen, weitere Verluste könnten unter den gegebenen Umständen folgen und locken womöglich noch weitere Verkäufer in den Markt.

2019´er Tiefs im Fokus

Die Ausdehnung der ersten Abwärtsbewegung auf 9,22 Euro und anschließende Erholung sind nur Teil einer größeren Kursbewegung. Eine zweite Abwärtswelle dürfte vermutlich in den Bereich der Verlaufstiefs aus 2019 bei 7,76 Euro weiter abwärts reichen, wodurch sich ein Short-Investment weiterhin anbietet. Dazu kann man beispielsweise auf das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MC6L23 setzen. Mit zwischengeschalteten Erholungstendenzen muss trotzdem gerechnet werden, allerdings wird der TUI-Aktie kein höherer Anstieg, als bis zur Unterkante der zu gestern gerissenen Kurslücke bei 9,52 Euro zugetraut. Sollte es widererwarten über 10,20 Euro aufwärts gehen, bestünde die Möglichkeit zurück an den EMA 50 bei 10,86 Euro zurückzukehren. Aber erst oberhalb von 11,00 Euro wird tatsächlich eine größere Erholung in Richtung 12,50 Euro bzw. den EMA 200 (rote Linie) bei 13,21 Euro erwartet.