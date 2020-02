Allerdings gehen wir nicht davon aus, dass der Markt nach Süden durchgereicht wird, sondern sehen auch hier eine von Angst angetriebene und vor allem übertriebene Marktreaktion, die sich im Bereich von 12600 Punkten bereits wieder Stabilisieren wird. Übergeordnet bleiben wir dabei, dass der Markt auf höhere Notierungen im Bereich von 14600 Punkten ausgerichtet ist.

Wenn der Zielbereich (Gelb im Chart) erreicht wird und wir durch unsere Indikatoren ein Umkehrsignal erhalten werden wir sofort eine Kurznachricht per Mail an alle im Verteiler schicken mit den genauen Daten zum Einstieg!

Was ist jetzt zu tun? Abwarten und sich kostenlos anmelden in unserem Verteiler. Wenn Sie das tun, erhalten Sie zum richtigen Zeitpunkt, wenn unsere Indikatoren Anschlagen eine Kurznachricht per Mail zugeschickt, mit allen relevanten Daten zum Einstieg sodass Sie dies nur noch selbst umsetzen müssen. Wir begleiten Sie dann konstant beim weiteren Positionsmanagement und bei Nachkäufen sowie anschließend beim richtigen Zeitpunkt zum Verkauf. www.hkcmanagement.de

Aktuelles Youtube Webinar zu allen Märkten und aktuellen Trades:

https://www.youtube.com/watch?v=2PHaUNPzvIo&feature=youtu.be