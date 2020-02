Am 27. Februar gibt es bei Adyen die Zahlen zum zweiten Halbjahr. Dann steht auch eine Telefonkonferenz an. Im Vorfeld sind die Erwartungen an die Zahlen nicht zu hoch. Der Konsens ist eher gemäßigt. Somit kann nicht ausgeschlossen werden, dass Adyen den Markt letztlich überrascht und den Konsens übertrifft.Die Analysten von JP Morgan bestätigen vor den kommenden Zahlen das Rating „overweight“ für die Papiere von Adyen. ...