Das Coronavirus dämpft die Börsen

Dämpfer: Die deutschen Aktienbörsen haben in der vergangenen Woche ihre Rekordjagd nicht fortgesetzt. Zwar kletterten die Kurse zu Wochenbeginn nochmals leicht, aber insbesondere zum Wochenausklang war die Tendenz eher rückläufig. Gründe dafür lieferte nach wie vor das alles dominierende Thema Coronavirus. Nachdem der Markt zunächst die Maßnahmen der chinesischen Notenbank zur Stabilisierung der Wirtschaft sehr positiv aufgenommen hatte und sich viele Marktteilnehmer relativ gelassen über die wirtschaftlichen Folgen der Epidemie äußerten, dämpften vor allem eine Coronavirus-bedingte Umsatzwarnung von Apple und eine deutliche Eintrübung des ZEW-Index die Stimmung. Teilweise stabilisierend wirkte sich die laufende Geschäftsberichtssaison auf die Kurse aus. Denn etliche Unternehmen konnten mit ihren Geschäftszahlen überzeugen. Dies gilt beispielsweise für die Deutsche Telekom . Ihre Aktien stiegen im Wochenverlauf an der Börse München um 5,1 Prozent auf 16,44 Euro.

Der Deutsche Aktienindex (Dax) übersprang zwar am Montag nochmals sein bisheriges Rekordhoch, kletterte zwischenzeitlich auf 13.795 Punkte und näherte sich auch am Mittwoch nochmals einem neuen Rekordstand an, fiel letztlich aber doch sichtbar darunter zurück. So verlor der Index im Wochenverlauf insgesamt 1,2 Prozent auf 13.557,34 Punkte. Besser hielt sich wieder einmal der MDax. Er gab im Wochenvergleich um 0,6 Prozent auf 29.026,71 Zähler nach. Zu den großen Gewinnern zählten dabei Puma. Die Aktien des Sportartikelherstellers sprangen nach sehr guten Geschäftszahlen um 11,3 Prozent auf 80,85 Euro. Um 0,9 Prozent auf 3.235,26 Punkte ging es im Wochenvergleich beim TecDax nach unten. Der m:access All-Share fiel um 0,2 Prozent auf 2791,36 Zähler. Damit lag er knapp unter seinem Rekord-Schlussstand der Vorwoche – und unter dem neuen „Zwischen“-Rekordhoch von 2804,36 Punkten, das er im frühen Geschäft zu Wochenanfang erklommen hatte. Die Kursdifferenzen der Einzelwerte fielen dabei im Wochenverlauf teilweise sehr deutlich aus. Top-Performer waren NanoFocus mit einem Wochenzuwachs von gut 8 Prozent. Die Aktien von SBF gingen dagegen um knapp 10 Prozent auf 6,35 Euro in den Keller und gaben damit einen Teil ihrer deutlichen Gewinne seit Jahresanfang wieder ab. Dennoch haben sie seitdem noch um nahezu 90 Prozent zugelegt.