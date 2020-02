---------------------------------------------------------------------------

25. Februar 2020

Pressemitteilung



Starker Immobiliensektor und internationale Expansion - La-Française-Gruppe wächst 2019 deutlich

La Française verzeichnet einen Zufluss von 5,6 Milliarden Euro und verwaltete zum 31. Dezember 2019 ein Vermögen von mehr als 69 Milliarden Euro für Dritte. Dies unterstreicht die Stärke ihres Multi-Boutique-Modells, das den neuen Herausforderungen des Asset Managements gerecht wird.

Ein klarer Blick auf die heutigen Herausforderungen



Die ökologischen und gesellschaftlichen Herausforderungen werden weltweit zu starken Veränderungen führen. La Française unterstrich 2019 ihre Rolle als verantwortungsbewusster Marktteilnehmer, indem sie ihren Managementansatz um eine eigene bereichsübergreifende Abteilung strukturierte. Die Gruppe beweist damit ihre Bereitschaft sich an den internationalen Bemühungen zu beteiligen, Kapital in die Finanzierung der Energiewende und zur Verringerung der Treibhausgasemissionen zu lenken. Als verantwortungsbewusster Asset Manager ist La Française überzeugt, dass die Berücksichtigung dieser wichtigen Veränderungen wesentlich ist. Es ist eine Chance, die Zukunft zu überdenken und neue Performancetreiber zu identifizieren, damit Sparen auch Handeln bedeutet. Dies ist der Ansatz der La Française Gruppe - ermöglicht durch das reine von

Investmententscheidungen unabhängige Research Center Inflection Point by La Française.



Die komplette Bandbreite sich ergänzender Expertise: das Multi-Boutique-Modell



Die La-Française-Gruppe startete in das Jahr 2020 mit einer verschlankten Struktur, die auf den Säulen Immobilien und Finanzanlagen basiert. Dank der Multi-Boutique-Strategie, die eine komplementäre Expertise sowie ein solides Fundament gewährleistet, setzt die Gruppe ihre ambitionierte Entwicklung fort. Diese wird durch eine Innovationsplattform unterstützt, die die neuen Tätigkeitsfelder zusammenführt, die als künftige Kernbereiche identifiziert wurden. La Française wird weiterhin Investmentlösungen entwickeln, die sich auf ihr herausragendes Know-how und ihre unternehmerischen sowie innovativen Initiativen stützen, wie die Entwicklung ihrer B2C-Plattform Moniwan oder Newtown Square und dessen "Eco-Working" Konzept.