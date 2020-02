Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Aktien in Europa eröffneten heute höher, rutschten allerdings schnell wieder in die Verlustzone. Werte aus Polen und Russland hinken am meisten hinterher, während Aktien aus den Niederlanden am widerstandsfähigsten zu sein scheinen, so die Experten von XTB.Der niederländische AEX-Index (NED25) werde dennoch 0,3% niedriger gehandelt. [ mehr