Der Kakaopreis erlebte in den letzten Wochen einen kleinen Höhenflug. Die (vorerst) letzte Phase wurde mit dem Ausbruch über das Widerstandscluster 2.800 / 2.850 US-Dollar eingeleitet. Aktuell ist eine Rückzugsbewegung zu beobachten.

Die charttechnische Ausgangslage stellt sich weiterhin als aussichtsreich dar, trotz des jüngsten Rücksetzers. Zu den charttechnischen Apsekten hieß es in unserer letzten Kommentierung vom 11.02. unter anderem „[…] Im weiteren Verlauf gerieten die 2.600 US-Dollar nicht mehr wirklich in Bedrängnis. Kakao setzte weitere Akzente auf der Oberseite. Mit dem Ausbruch über das massive Widerstandscluster 2.800 / 2.850 US-Dollar gelang dem Preis der vorläufige Befreiungsschlag. Aktuell scheint sich Kakao von dieser Zone in Richtung 3.000 US-Dollar absetzen zu wollen. Die 3.000er Marke dürfte allerdings eher psychologische Relevanz haben. Das „eigentliche“ Bewegungsziel sollte im Bereich von 3.150 bis 3.250 US-Dollar liegen. Um dieses aufrechtzuerhalten, sollten im Idealfall die 2.800 US-Dollar nicht wieder unterschritten werden. In jedem Fall gilt es nun, bei etwaigen Rücksetzern die 2.600 US-Dollar zu verteidigen.[…].“

In der Folgezeit dehnte Kakao seine Aufwärtsbewegung weiter aus. Allerdings stellten die 3.000 US-Dollar wider Erwarten doch eine veritable Hürde dar. Dem Preis blieb der Durchmarsch in Richtung 3.150 bis 3.250 US-Dollar somit erst einmal verwehrt. Ausgehend von den 3.000 US-Dollar setzten Gewinnmitnahmen ein. Wichtig ist aus charttechnischer Sicht, dass sich die Konsolidierung im besten Fall oberhalb von 2.800 US-Dollar abspielt. Aber auch ein Test der 2.600 US-Dollar wäre unter bullischen Aspekten noch zu tolerieren. Nur signifikant darunter sollte es mit Blick auf die 200-Tage-Linie und den Aufwärtstrend nicht mehr gehen. Auf der Oberseite haben sich die 3.000 US-Dollar als Widerstand etabliert und müssen nun überwunden werden.

Unter fundamentalen Aspekten justierten die Marktakteure mit der zurückliegenden Aufwärtsbewegung ihre Einschätzung hinsichtlich der Angebots-Nachfrage-Relation nach und übernahmen damit die Einschätzung der International Cocoa Organization, die in ihren letzten Quartals-Bulletins zunächst ihre Überschusserwartung für das Erntejahr 2018 / 2019 sukzessive nach unten revidierte, um sie schließlich im aktuellen November-Bulletin in eine Defiziterwartung umzuwandeln (sh. unter anderem unseren Kommentar vom 11.02.). Weitere Aufschlüsse (und möglicherweise auch Impulse auf den Preis) wird das anstehende Februar-Bulletin geben.