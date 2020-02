Fondsbewertungs-Plattform: DNB Asset Management führt Rangliste an

SharingAlphas Universum umfasst über 12.000 Mitglieder aus 75 Ländern, wovon über 2.000 geprüfte Experten Fonds und Unternehmungen nach den drei Kriterien: Personen, Preis und Portfolio bewerten. Der langjährige, erfolgreiche und valueorientierte DNB Fund – Technology findet sich ebenfalls in den Top 10 der Fonds-Selektoren in der gesamten Region Europa wieder.

DNB Asset Management, hundertprozentige Tochtergesellschaft der börsennotierten DNB Gruppe, gehört zu den führenden Vermögensverwaltern in der nordischen Region und gilt als ESG-Pionier: Seit der Gründung des ersten „grünen" Fonds im Jahr 1989 werden ESG-Prinzipien (Environmental, Social and Governance) vollständig in alle Anlageprozesse integriert. DNB Asset Management bietet eine Vielzahl von Produkten innerhalb der nordischen Anlageklassen und in ausgewählten Themenbereichen an.