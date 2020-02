Ineffiziente Märkte: Mandelbrot’s Alternativ-Sicht

Die Arbeiten von Mandelbrot lassen ein besseres Verständnis des Marktes zu, werden aber auch kritisiert, wie Dr. Wilhelm Berghorn erörtert.Wer den Exkurs in der Finanzmathematik verstehen will, muss sich tiefer mit den Kritiken an der Theorie auseinandersetzen. Verhalten sich Aktienpreise wirklich so, dass sie sofort auf neu ankommende Nachrichten reagieren und sich damit unabhängig von der Vergangenheit entwickeln? Können also Aktienpreise als Zufallsprozess (Random-Walk) beschrieben werden, in welchem (üblicherweise normalverteilte) Renditen unabhängig von ihrer Vergangenheit „gezogen“ oder „gewürfelt“ werden?