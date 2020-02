The Social Chain stockt mit Kapitalerhöhung zwei Beteiligungen auf

The Social Chain wird das Kapital erhöhen. Es sollen 127.086 neue Aktien der Gesellschaft ausgegeben werden. 36.084 der Anteilscheine gehen an Piran Asci und Constatinos Calis. Beide sind Gründer und Gesellschafter der KoRo Handels GmbH mit Sitz in Berlin und werden zusammen 8,48 Prozent des Stammkapitals der KoRo Handels GmbH im Rahmen eines bereits abgeschlossenen Kauf- und Einbringungsvertrages in die The Social Chain AG ...