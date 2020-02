Die Tradegate AG meldet Umsatzrekorde als Market Specialist an der Tradegate Exchange. Gestern seien im Zuge der deutlichen Marktkorrektur an allen internationalen Finanzplätzen neue Bestwerte bei den Trades und dem Handelsvolumen erreicht. Die Gesellschaft meldet 353.946 Transaktionen für den Handelstag, ein Plus von 68 Prozent zur bisherigen Tages-Rekordzahl. Das neue Rekordhandelsvolumen liegt bei 2,56 Milliarden Euro gegenüber ...