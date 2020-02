Der Immobilienkonzern Accentro Real Estate baut sein Engagement in Berlin aus. Man erwirbt 115 Wohneinheiten mit einer nicht näher bezifferten Gesamtfläche für einen Preis von 23,9 Millionen Euro. „Zuvor wurden in weiteren Transaktionen in der Hauptstadtregion 113 Einheiten für insgesamt 16,35 Millionen Euro beurkundet”, so das Unternehmen weiter. Darüber hinaus solle das Portfolio im Laufe der ersten Jahreshälfte 2020 um ...