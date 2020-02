Corestate hebt Dividende an - „Ziele klar erreicht”

Die Corestate Capital Holding hat am Dienstag Zahlen für 2019 vorgelegt. „Die relevanten Finanzkennziffern liegen alle oberhalb oder im Rahmen der Prognose für das Geschäftsjahr”, meldet das Immobilien-Unternehmen. So konnte der Umsatz von 292 Millionen Euro auf 303 Millionen Euro erhöht werden. Die Gewinne der Gesellschaft sind dagegen gefallen, was allerdings auf Einmaleffekte im Jahr 2018 zurück geht. Auf EBITDA-Basis weist ...