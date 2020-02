Ölpreise geben mit Aktienmärkten nach

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Dienstag an ihre Verluste vom Wochenstart angeknüpft. Marktteilnehmer nannten die anhaltend schlechte Stimmung an den internationalen Aktienmärkten als Grund. Die Ausbreitung des von China ausgehenden Coronavirus sorgt für Unsicherheit und schürt Konjunkturängste. Darunter leiden auch die Preise vieler Rohstoffe.

Gegen Abend kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 55,58 US-Dollar. Das waren 72 Cent weniger als am Montag. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte WTI fiel um 81 Cent auf 50,62 Dollar. Seit Jahresbeginn ist der Brent-Ölpreis um 15 Prozent gefallen, US-Rohöl ist seither um 17 Prozent günstiger geworden.