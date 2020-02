Tina hat viele Bedeutungen. Es ist aber auch ein Akronym und steht für die Abkürzung There Is No Alternative („Es gibt keine Alternative“). Geprägt wurde es von dem französischen Soziologen Pierre Bourdieu und er entwickelte das gleichlautende Prinzip. Das TINA-Prinzip, die Mutter aller Totschlagargumente. Der politische Slogan „there is no alternative“ wurde von der britischen Premierministerin Margaret Thatcher genutzt, um ihre Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik zu legitimieren. Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel verwendete 2009 häufig die deutsche Entsprechung „alternativlos“, um damit einige politische Entscheidungen zu rechtfertigen.

Aber nicht nur in der Politik wird TINA gerne genutzt, auch an der Börse ist TINA eine beliebte Begründung für den langanhaltenden Aufwärtstrend. Denn manchmal kann man sich als Beobachter nur wundern. Noch vor wenigen Monaten rumpelte es heftig am Aktienmarkt. Der Handelsstreit zwischen den USA und China, der unklare Brexit sowie unerfreuliche Konjunktursignale verunsicherten die Investoren. An den Märkten ging es krachend abwärts. Der DAX durchbrach die 12.000 Punkte Grenze nach unten. Wenige Wochen später startete eine Aufholjagd. Ohne dass sich die grundlegenden politischen Rahmenbedingungen entscheidend verändert hätten, beendet der DAX das Börsenjahr 2019 mit einem Plus von etwa 25 Prozent. Auch das neue Jahr startete gleich mit einem Rekord. Am Mittwochmorgen, den 22. Januar, sprang der Dax auf bis zu 13.626 Punkte, so hoch wie nie zuvor seit seinem Bestehen. Als Begründung hörte man von Experten häufig nur ein Schulterzucken und ein Wort: TINA. Viele Experten waren zu defensiv